الحرية يتغلب على الساحل في أولى جولات إياب الممتاز

تشرين – سامر اللمع:

تمكن فريق الحرية لكرة القدم من الظفر بنقاط اللقاء كاملة من ضيفه فريق الساحل وتغلب عليه بهدفين نظيفين في ملعب السابع من نيسان في حلب.

الهدفان حملا توقيع علي خليل ومحمد الأحمد في الدقيقتين 16و36 ليحقق بذلك انتصاره الثاني في الدوري ويغير الصورة التي ظهر عليها ذهاباً.

وعلى الرغم من هذا الفوز الا إنه بقي متذيلاً الترتيب في المركز الثاني عشر بـ7 نقاط وبفارق نقطة عن الساحل أمامه.

وفي ملعب الجلاء في العاصمة دمشق تعرض الوحدة لخسارة جديدة أمام حطين وبهدفين لهدف بتوقيع عبد الهادي الدالي وسعد أحمد في د9 و46 بينما سجل لاصحاب الأرض ماهر دعبول في د35.

وبهذا الفوز انتقل حطين للوصافة بـ23 نقطة وبقي الوحدة عاشراً.

وفي ملعب البعث في جبلة مُني فريقها بأول خسارة على ملعبه هذا الموسم أمام أهلي حلب بهدف المحترف شادراك قبل نهاية اللقاء بـ8 دقائق، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تراجع جبلة للمركز الثالث بـ20 نقطة.

وانتهى لقاء القمة في ملعب الباسل في اللاذقية سلباً من دون اهداف بين تشرين وضيفه الجيش ليضيف كل منهما نقطة لرصيده، تشرين أصبح رصيده 19 نقطة رابعاً، والجيش 16 نقطة سادساً.

وكذلك سيطر التعادل السلبي على لقاء الوثبة والطليعة في ملعب الباسل في حمص ليحافظ الفريقان على مركزيهما، الطليعة خامسا بـ17 نقطة والوثبة 16نقطة.

وتختتم الجولة غداً بلقاء الفتوة المتصدر بـ27 نقطة والكرامة الذي تراجع بعد نتائج اليوم إلى المركز التاسع بـ14 نقطة.