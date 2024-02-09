كاراتيه نصيب تتألق في دورة الألعاب العربية للسيدات

تشرين – هيثم العلي:

حقق نادي نصيب الرياضي (ممثل سورية بلعبة الكاراتيه) في دورة الألعاب العربية لأندية السيدات التي تستضيفها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ست ميداليات ملونة في منافسات القتال الفردي.

واستطاعت ميس قره فلاح الحصول على ذهبية وزن تحت /55/كغ ونتالي عزام ذهبية وزن تحت /68/كغ وهديل ابو رسلان فضيه الكاتا الفردي و رهف إبراهيم برونزية وزن تحت /50/كغ ولوتس قطيني برونزيه تحت /61/كغ وخلود برونزيه فوق/68/.

رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أوضح أن الكاراتيه السورية أثبتت أنها تسير على الطريق الصحيح في أول مشاركة خارجية هذا العام لافتاً إلى أن النتائج التي حققها نادي نصيب الرياضي في اليوم الأول من دورة الألعاب العربية للسيدات وضعته في مقدمة الترتيب العام بانتظار منافسات القتال الجماعي التي ستقام غداً.

بدوره عبد المجيد الشريف رئيس لجنة المنتخبات ومدرب نصيب أكد أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ بل نتيجة بذل جهد مضاعف من الكادر واللاعبات على حد سواء، وسنكون على موعد غداً مع تحقيق ميداليات أخرى في القتال الجماعي.

يشار إلى أن بعثة الكاراتيه في الدورة يمثلها كل من عضو اتحاد اللعبة والمدرب سهيل سلمان وسليمة قلعه جي إدارياً وعبد المجيد الشريف مدرباً ومن اللاعبات ميس قره فلاح ولوتس قطيني ورهف إبراهيم وهديل أبو رسلان وخلود علي ونتالي عزام.