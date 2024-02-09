«فوتوغراف» في المسابقة الرسمية لمهرجان بغداد السينمائي في العراق

تشرين- ميسون شباني:

يشارك الفيلم السوري الروائي القصير “فوتوغراف” إخراج المهند محمد كلثوم، ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن أفلام المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان بغداد السينمائي بدورته الأولى التي تحمل اسم الفنان العراقي المخرج محمد شكري جميل، والذي سينطلق بمشاركة كوكبة من أبرز صناع السينما في العالم العربي من الفترة 10 إلى 14 (شباط) 2024 في العاصمة العراقية بغداد.

ويحفل المهرجان الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، بعروض الأفلام المتنوعة والجلسات الحوارية، والندوات، والورشات التدريبية التي تناقش قضايا مهمة في عالم السينما.

ومن المقرر أن يشكّل المهرجان مرحلة جديدة تفتح آفاقاً للسينما والفنون ومنطلقاً لمرحلة قادمة من الأعمال والإنتاجات الفنية المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين العراق والبلدان العربية.

كما ستضم الفعاليات مسابقات المهرجان 39 فيلماً عربياً وعراقياً، والتي تنقسم إلى فئات منها: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام الأنميشين، وفضاءات سينمائية.

حيث ينافس فيلم “فوتوغراف” 15 فيلماً روائياً على جوائز مسابقة الأفلام الروائية القصيرة من عدة دول منها إضافة لسورية:(العراق، فلسطين، مصر، البحرين، المغرب، وتونس).

وسيرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرج العراقي صلاح كرم، وتضم في عضويتها الفنان العراقي مقداد عبد الرضا، والفنانة المصرية منال سلامة.

تدور أحداث فيلم “فوتوغراف” حول تأثيرات الحرب السورية وما بعد الحرب على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية، كما يتحدث عن الأثر الذي تعرضوا له فيما بعد الحرب بالإضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء

يذكر أن الفيلم من بطولة كل من الفنانين: سليمان الأحمد، غالب شندوبة، جمال العلي، صفوح ميماس، وعتاب أبو سعدة.