مدرب الوحدة متفائل من أجل مرحلة الإياب

تشرين- ابراهيم النمر:

لم يظهر نادي الوحدة لكرة القدم في مرحلة ذهاب الدوري الممتاز بالصورة التي عهدناه فيها.

مركزه المتأخر في لائحة الترتيب لا يدل على مستواه الطبيعي على الرغم من امتلاكه العديد من نجوم كرتنا واغلبهم لعب لفئات منتخبات الوطنية، المركز العاشر ب10 نقاط في 11 مباراة لعبها، حيث حقق الفوز في اثنتين على الوثبة بهدفين نظيفين وعلى الحرية بهدفين لهدف و4 تعادلات مع الجيش بهدف لمثله ومع اهلي حلب وتشرين سلبا ومع الكرامة بهدفين لمثلهما و5 خسارات مع حطين في الافتتاحي بهدف مقابل لا شيء ومع الطليعة. الساحل وجبلة بهدفين مقابل لا شيء ومع الفتوة في الجولة الحادية عشرة والختامية بهدف نظيف. ما يعني انه سجل 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

وتعرض لتبديل الجهاز الفني اكثر من مرة وهذا كله يؤثر في نتائج الفريق.

فهل ستكون مرحلة الإياب مختلفة عن سابقتها؟

مدرب فريق رجال الوحدة في كرة القدم الكابتن محمد اسطنبلي أكد أنه بالنسبة لمباريات الإياب سنلعب كل مباراة من أجل الفوز ،فاللاعبون جاهزون وعلى قدر المسؤولية لتغيير نظرة مرحلة الذهاب وتحقيق نتائج أفضل.

تدعيم الفريق

وحول امكانية تدعيم الفريق ببعض اللاعبين أوضح الاسطنبلي أننا لم نستطع تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الحظر المفروض من قبل الفيفا رغم حاجتنا للاعبين أو ثلاث بالفريق وخصوصاً بالناحية الهجومية.

والمحترف محمد أنس لم يقدم الإضافة بمرحلة الذهاب إضافة لعدم انضباط وسوء أخلاق لذلك تم استبعاده عن الفريق.

فرصة

وأشار مدرب الوحدة الى انه تم إعطاء فرصة للمحترف سيكو تراوري واللاعب ملتزم ولديه رغبة وإصرار لتقديم الأفضل بالمباريات القادمة.

كأس الجمهورية

وعن طموحه في مسابقة كأس الجمهورية قال الاسطنبلي هي حق مشروع لطموحاتنا، وهي ضمن أهدافنا و الفريق باستطاعته الوصول لنقطة بعيدة.

وأضاف المدرب: الشاب كاوا عيسى تم ترفيعه لفريق الرجال بعد الأداء الملفت، اللاعب خامة جيدة وضمن خيارتنا للمستقبل.

وختم مدرب الوحدة :كلنا ثقة بالجمهور ونحتاج إلى دعمه في ششششالمرحلة القادمة.