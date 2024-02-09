يد الشعلة تواجه الطليعة في تجمع اللاذقية

درعا- هيثم العلي:

تنطلق اليوم في محافظة اللاذقية منافسات التجمع الأول لكرة يد الأمل، لموسم 2024 وتستمر حتى يوم الاحد .

وكان الشعلة قد استعد جيداً لمنافسات الدوري خلال فترة الإعداد من أجل ضمان المنافسة والفوز في بطولة الدوري.

لذلك نتمنى التوفيق لممثل محافظة درعا نادي الشعلة للفوز في هذا التجمع، وتصدر فرق مجموعته لما يملكه الفريق من خامات ومواهب وجهاز إداري وتدريبي ذي خبرة وكفاءة عالية.

لقاء اليوم مع يد أمل الطليعة سيبدأ في الساعة الثانية ظهراً، وفي هذا قال الكابتن عماد فتحي مدرب الفريق: استعدادنا كان جيداً قياساً للظروف الصعبة التي نمر بها، لكن لدينا خامات ومواهب جيدة قادرة على أن تبصم في هذا التجمع، وأتوقع قوة في المنافسات ولا سيما في لقاء اليوم مع الطليعة الفريق الكبير والعريق أحد معاقل كرة اليد السورية، وأتمنى أن يقدم الفريقان مباراة جيدة تليق بسمعتهما و يستمتع الجمهور من خلالها.

يشار إلى أن بعثة نادي الشعلة لهذه البطولة تتألف من :

عدنان الجبهان رئيساً للبعثة ، عماد فتحي مدرباً، معن الحمادي مدرباً مساعداً، خلدون الطرمزاوي إدارياً للفريق.

واللاعبون هم :

قاسم المحاميد – محمد طلفاح – عبد الرحمن الشرع- محمد الطرمزاوي – محمد القطيفان- محمد خيرالحمادي- عمارالسريسي- عبدالله دويك – عادل مصطفى- معاذالعمري- آدم علي حمد- اويس العمور – ليث محاميد- عماد العوض- عبيدة البرماوي – ابراهيم الشرع – مؤيد الاكراد- عمر المسالمة.