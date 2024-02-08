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زيادة كمية الأسمدة للأشجار المثمرة في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحسين:
كشف مدير المصرف الزراعي التعاوني في القنيطرة المهندس محمود يوسف عن زيادة كمية الأسمدة المخصصة للأشجار المثمرة (التفاح والزيتون) ومحصول القمح، حيث يتم بيع/4.34/كغ من سماد اليوريا للدونم الواحد المزروع بأشجار التفاح والزيتون، و/7.69/ كغ من سماد نترات الأمونيوم للدونم الواحد المزروع بأشجار التفاح والزيتون، وزيادة 10% من سماد الدفعة الثانية لمحصول القمح، استناداً للكشف الصادر عن الوحدة الإرشادية الزراعية، والمصدق من مديرية الزراعة والذي يحدد المساحة الفعلية المزروعة بالأشجار المثمرة  ومحصول القمح.
وبيّن مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى أن المساحات المزروعة بأشجار الزيتون السقي في محافظة القنيطرة، بلغت (10640) دونماً، وأشجار البعل (41406) دونمات، فيما بلغ عدد أشجار السقي (191331) شجرة، والمثمر منها (155572) شجرة، وأشجار البعل (493061) شجرة والمثمر منها (431156) شجرة، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بالتفاح تبلغ (7755) دونماً (بعلاً ومروياً) وعدد الأشجار المزروعة نحو (250) ألف شجرة سقياً وبعلاً، منها (220) ألف شجرة مثمرة.
أما الخطة السنوية لزراعة القمح، فقد تمت زراعة أكثر من (3276) دونماً بمحصول القمح  حتى الآن من خطة المحافظة البالغة (17) ألف دونم، منها (1246) دونماً مروياً و(2030) دونماً بعلاً.

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