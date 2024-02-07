«كوبر» مستمر مع المنتخب حتى نهاية التصفيات الآسيوية لكأس العالم

دمشق- تشرين:

مدد اتحاد كرة القدم تعاقده مع المدير الفني لمنتخب سورية للرجال، الأرجنتيني هيكتور كوبر، حتى نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وكان الاتحاد تعاقد مع كوبر في شباط الماضي ليبدأ مشواره التدريبي مع المنتخب بعد شهر من توليه مهمته، حيث خاض مع منتخبنا عدداً من المباريات الودية، إضافة إلى افتتاحية منتخبنا في تصفيات كأس العالم، حيث فاز على كوريا الديمقراطية بهدف وحيد وخسر أمام اليابان بخمسة أهداف نظيفة.

وقاد كوبر منتخبنا في كأس آسيا في قطر ووصل معه إلى دور الـ 16، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا إلى هذا الدور.

والأرجنتيني كوبر من مواليد 1955، امتدت مسيرته كلاعب لأكثر من 15 عاماً لعب خلالها لعدد من الأندية الأرجنتينية، واتجه للتدريب وبرز اسمه مع نادي مايوركا الإسباني بعد أن قاده إلى كأس السوبر الإسبانية عام 1998، قبل أن ينجح بإيصال فالنسيا إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية حين خسر مع لاتسيو عام 1999.

وعلى مستوى المنتخبات درب كوبر منتخب جورجيا ما بين 2008 و2009، ومنتخب مصر وقاده إلى وصافة كأس أفريقيا عام 2017، ومن ثم إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عاماً عن النهائيات، ثم درب منتخبي أوزبكستان والكونغو، وأثبت من خلال قيادته المنتخب السوري في النهائيات الآسيوية خبرة كبيرة ومقدرة بتكوين شخصية جديدة للمنتخب.