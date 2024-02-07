تشديد على الالتزام بالشروط الفنية للمشاريع في الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني:

شدد محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح على حسن تنفيذ المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في مدينة الحسكة، والدقة بالأعمال المقررة من خلال الالتزام بالشروط الفنية والمدة الزمنية المحددة بالعقود المبرمة مع الجهات المنفذة.

وأكد صيوح، خلال تفقده اليوم أعمال مشروع تركيب حجر رديف (أنترلوك) لعدد من أرصفة الشوارع وسط مدينة الحسكة والذي يقوم بتنفيذه الفرع 4 لمؤسسة الإسكان العسكرية، على الإسراع بتنفيذ المشروع بما يسهم في تحسين واقع الأرصفة في مختلف أنحاء المدينة، وخاصةً خلال فصل الشتاء.

من جانبه، ذكر رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو أن العمل بمشروع تركيب حجر رديف لعدد من الأرصفة في وسط المدينة والأحياء التابعة لها، يسير من قبل الجهة المنفذة بوتائر جيدة، وتبلغ كلفة المشروع نحو 150 مليون ليرة.

مبيناً وجود لجنة فنية تقوم بمراقبة تنفيذ الأعمال المقررة، سواء في هذا المشروع أو المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء المدينة.

واوضح خاجو أن العمل بمشروع الصرف انطلق، ويجري حالياً صبّ أغطية غرف التفتيش تمهيداً لتركيبها أثناء تنفيذ المشروع.لافتاً إلى أنّ المشروع يُنفّذ بدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في المحافظة، ويتضمن إعادة تأهيل خطوط مجرور الصرف الصحي في عدد من الشوارع، إذ كانت بداية تنفيذ المشروع من شارع القامشلي، بأعمال تحديد مسار شبكة المجرور القديمة وقص طبقة الزفت التي تغطي الشارع، تمهيداً للمباشرة بأعمال الحفر، وصولاً إلى القساطل القديمة في شبكة المجرور المنفذة في السنوات السابقة، واستبدالها بقساطل جديدة بأقطار أكبر ومواصفات أعلى، لكونها مصنوعة من الإسمنت المقاوم.

وأشار خاجو إلى أنّ طول القساطل التي سيتم استبدالها من خلال هذا المشروع من شبكة مجرور الصرف الصحي في مختلف شوارع المدينة، والأحياء التابعة لها يبلغ نحو 5 كم.

مضيفاً: إن التنفيذ بكافة مراحله، يتم وفق بنود العقد ودفتر الشروط، وبإشراف اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بقرار من محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح، وتضم مهندسين وفنيّين من مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية.

وأكد خاجو أنّ المشروع الحالي هو المشروع الأول من 3 مشاريع لصيانة وإعادة تأهيل أجزاء من شبكة مجرور الصرف الصحي في المدينة والأحياء التابعة لها خلال العام الحالي. المشروع الثاني سينفذ بدعم من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في المحافظة بطول نحو 3 كم، وستتم المباشرة بتنفيذه خلال المرحلة القادمة في مواقع أخرى، ليصبح طول الأجزاء التي ستتم إعادة تأهيلها من خلال هذين المشروعين نحو 8 كم من خطوط المجرور في شبكة الصّرف الصّحي في المدينة.

أما المشروع الثالث فيقوم مكتب منظمة العمل ضد الجوع AHH حالياً بإجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة له بالتنسيق مع مجلس المدينة، تمهيداً للمباشرة بتنفيذه.

مشدداً على أنّ هذه المشاريع الثلاثة تتضمن استبدال خطوط مجرور الصّرف الصّحي القديمة التي تعاني مشكلات واهتراءات، واستعصاءات ناتجة عن قِدم الشبكة في المدينة وصغر أقطارها، الأمر الذي جعلها غير قادرة على استيعاب التوسع العمراني الذي شهدته مدينة الحسكة، والزيادة السكانية التي طرأت عليها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة استقرار الكثير من الأسر فيها، سواء المهجرة من مناطق أخرى من المحافظة أو الوافدة من محافظات أخرى بسبب الاحتلال والإرهاب، ومن شأن هذه المشاريع أن تشكّل انفراجاً في مشكلة الصّرف الصّحي في المدينة والأحياء التابعة لها. ولاسيما أن الأعمال التي سيتم تنفيذها في هذه المشاريع تتضمن استبدال خطوط المجرور في شبكة الصّرف الصّحي في عدد من الأحياء، من خلال استبدال قساطل المجرور القديمة بقساطل جديدة، طول كل قسطل منها 2 م وهي ذات أقطار كبيرة وجودة عالية ومصنوعة من الإسمنت المقاوم.

يشار إلى أن مجلس مدينة الحسكة سبق أن نفذ مشاريع عدة للصّرف الصّحي بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في المحافظة، تضمنت استبدال خطوط مجرور الصرف الصحي القديمة بخطوط جديدة، من أجل معالجة الاختناقات الموجودة في الشبكة في وسط المدينة والأحياء التابعة لها. ليصبح طول شبكة المجرور التي تمّ إعادة تأهيلها 17.8كم، ما يعني قطع شوط كبير في القضاء على مشكلات واختناقات شبكة مجرور الصّرف الصّحي في المدينة، التي يبلغ طولها نحو 50 كم، إن لم يكن القضاء على هذه المشكلات والاختناقات نهائياً.