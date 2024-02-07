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أضرار جسيمة بمديرية الخدمات الفنية بحمص جراء العدوان الإسرائيلي

أضرار جسيمة طالت مديرية الخدمات الفنية بحمص جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدة نقاط بحمص وريفها فجر اليوم.
مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أحمد حبيب بين في تصريح: أن مرآب المديرية دمر بالكامل وخرج عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي الغادر، الذي أسفر أيضاً عن تدمير كازية المرآب ومستودع الزيوت و12 معدة هندسية من «مدحلة عدد 3- تركس عدد 3- كريدر عدد 2- قشاطة زفت- بوك- صهريج- قلاب مزود بملاحة لفك الثلج»، إضافة إلى تضرر نحو 50 آلية بشكل جزئي وتعرض المبنى الإداري والورشات الفنية لأضرار جسيمة.
ولفت حبيب إلى أن اللجان المختصة تقوم حالياً بتقدير القيمة الإجمالية للأضرار.
وكان العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، فيما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.
وأدى العدوان إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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