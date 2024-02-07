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استشهاد وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في مدينة حمص وريفها

استشهاد وإصابة عدد من المدينين، ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي على مدينة حمص وريفها، تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.
وذكر مصدر عسكري لوكالة سانا أنه حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص.
وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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