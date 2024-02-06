ظهور بقعة نفطية عند الشاطئ الصخري في مدينة جبلة

تشرين- صفاء اسماعيل:

انتشرت بقع نفطية بمياه البحر عند الشاطئ الصخري لمدينة جبلة، فيما بيّن مدير البيئة في اللاذقية المهندس تمام جابر لـ”تشرين” أن البقعة النفطية التي تم رصدها بمياه البحر مقابل شاطئ العيدية بريف جبلة، طولها 100 متر، وعمقها بمياه البحر 15متراً ، مؤكداً أن حركة موج البحر القوية شتّت نحو 80 % منها على الشاطئ الصخري، خاصة أن بقاء البقعة النفطية مستقرة يؤدي إلى موت جميع الأحياء المائية الموجودة تحتها.

وأوضح جابر أنه بالتنسيق بين مديرية البيئة والمديرية العامة للموانئ تتم مراقبة البقعة النفطية، شارحاً أنه غداً إذا تمت مشاهدة بقع نفطية صغيرة موجودة على الشاطئ الصخري تتم معالجتها باستخدام الوسائل المناسبة كالمواد الماصة الموجودة لدى الموانئ، وذلك بإشراف من مديرية البيئة.