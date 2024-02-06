بتكلفة تتجاوز 468 مليار ليرة  إجازة استثمار جديدة لمشروع “فندق سياحي ومتمماته” في منطقة يعفور

دمشق- تشرين

منحت هيئة الاستثمار السّورية إجازة استثمار لمشروع “فندق سياحي ومتمماته” من سوية خمس نجوم بطاقة إنتاجية تصل إلى (83) غرفة و(126) سريراً و(2517) كرسياً، وكلفة تقديرية تتجاوز 468.5 مليار ليرة، وتوفير (448) فرصة عمل، وذلك في محافظة ريف دمشق “منطقة يعفور”.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة فإنّ المجمع السياحي يقدم خدمات سياحية واجتماعية بجودة لا تُضاهى، ويستهدف السائحين الأجانب والمغتربين السّوريين، والسوريين المحليين ضمن جو من الطبيعة الخلّابة والأشجار العالية المُظللة، والممرات الساحرة الطويلة مع المرافق الرياضية والصّحية الفخمة، والمسطحات المائية والمسابح الضخمة.

فضلاً عن النادي الرياضي، وكتلة المطاعم المحيطة به وصولا إلى صالة الأفراح والمناسبات التي تؤمن متطلبات مرتاديه بجودة عالية.

وعدّت الهيئة أنّ هذه الاستثمارات السياحية هي الأسرع نمواً وعائداً لكونها من أهم مصادر الدخل الوطني بما توفره من فرص عمل، وتحريك لعجلة القطاعات الأخرى، إضافة إلى مساهمتها في عملية تدفق النقد الخارجي والإيرادات إلى القطر، ما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المُستدامة.