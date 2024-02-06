اتحاد غرف الصّناعة يدعم الصندوق الوطني لمتضرري الزلزال بـ 500 مليون ليرة سورية

دمشق– ماجد مخيبر:

وافق مجلس إدارة اتحاد غرف الصّناعة السّورية خلال اجتماعه اليوم على دعم الصندوق الوطني من أجل دعم متضرري الزلزال بمبلغ 500 مليون ليرة سورية.

الاجتماع تناول التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصّناعي، وآليات التطوير المُمكنة خلال المرحلة المقبلة، كما ناقش أعضاء المجلس جدول الأعمال الذي شمل قضايا عدة، و في مقدمتها تمديد القرار رقم 238 والذي يسمح للصناعيين ببيع 30% من مستورداتهم إلى الصناعيين الآخرين المماثلين لصناعتهم عدا الأقمشة المصنرة، والقضايا المتعلقة بالعقوبات المقترح تعديلها بقانون العمل رقم 17 وآخر مستجدات تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك.

رئيس الاتحاد غزوان المصري أكدّ على سعي الاتحاد لتحقيق مسؤوليته في خدمة القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات كافة التي تواجه العمل الصناعي، مُرحباً بالملاحظات والقضايا كلها التي يتم طرحها من خلال هذه الاجتماعات.

كما تطرّق المصري إلى المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع النوعي في محافظة حلب، والذي شهد تواجد وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية، موضحاً أنّ كل المطالب التي طرحت هي موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، مشيراً إلى الاستجابة من قِبل الحكومة واللجنة الاقتصادية لهذه المطالب وتفهمهم التام للصعوبات والتداعيات السلبية التي من الممكن أن يواجهها قطاع الصناعة.

رئيس الاتحاد وجّه الغرف الصناعية بضرورة تزويد الاتحاد بالسرعة الممكنة بقائمة المواد المراد إدراجها ضمن الإدخال المؤقت ليصار إلى رفعها للجهات المعنية.

كما تطرقت نقاشات أعضاء مجلس الاتحاد إلى أسعار الكهرباء الجديدة للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة البديلة لمنشآتهم ومنحهم إجازة استيراد .

الحضور أكدوا على أهمية المعارض التخصصية، ولاسيما الخارجية منها وضرورة دعمها من قِبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات واتحادات غرف الصناعة والتجارة، كما تمت مناقشة عزم الغرف الصناعة تنظيم معرض تخصصي تصديري كبير يضم معرض ((خان الحرير موتكس – خريف وشتاء ٢٠٢٤)) ومعرض ((تخصصي للصناعات الغذائية التصديرية)) برعاية اتحاد غرف الصناعة ليكون بمثابة تظاهرة اقتصادية فريدة من نوعها في عالم المعارض التصديرية التخصصية وذلك خلال شهر أيلول المقبل.