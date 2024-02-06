مركز المصالحة الروسي يوزع مساعدات في حي الحسينيّة.. و 300 عائلة استفادت

دير الزور – عثمان الخلف:

وزَّعَ مركز المصالحة الروسي في دير الزور صباح اليوم مساعدات إنسانية للعوائل الفقيرة في حي الحسينية (الإصلاح)، وأشار مختار الحي غزوان الشاهر في تصريح لـ”تشرين” إلى أن 300 عائلة استفادت من التوزيع في المنطقة المذكورة، حيث تضمنت المساعدات مواد غذائية من (سكر ورز وشاي وطحين وزيت)، إضافةً لتقديم العلاج الطبي .

وثمّن الشاهر المواقف الداعمة لجمهورية روسيا الاتحادية وما تُقدمه في هذا السياق من مساعدات إنسانيّة، تُخفف عن العوائل المستفيدة في ظل الحصار الاقتصادي الظالم الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على السوريين، وما يتركه ذلك من تأثيرات سلبيّة على الأوضاع المعيشيّة.

من جانبه، أوضح رئيس مركز المصالحة الروسي الجنرال فلاديمر أن عمليات التوزيع للمساعدات تشمل مختلف مناطق دير الزور، وبدأنا بها منذ سنوات بمعدل شهري يأتي على ثلاث دفعات، نلحظ فيها توزيع المواد الأساسيّة، علماً أن برنامج التوزيع مستمر بشكل دائم ولم يتوقف.

هذا وكان مركز المصالحة الروسي وزع خلال الشهر الماضي سلالاً من المساعدات الغذائية، حيث تم تقديم 600 حصة، منها 300 لأهالي حاوي حطلة ( الصالحيّة)، و الـ300 الأخرى استفاد منها موظفو المراكز الصحيّة ومعلمو الريف الشمالي.

يشار إلى أن 26 الشهر الجاري سيكون موعداً لتوزيع المساعدات في حي حطلة.