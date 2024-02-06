مبارزة نادي الشرطة تحصد خمس ميداليات في بطولة الأندية العربية

طرطوس – أحمد بلال:

تمكنت بطلات نادي شرطة طرطوس للمبارزة من حصاد 4 ميداليات برونزية وميدالية واحدة فضية من خلال مشاركتهم في بطولة الأندية العربية للسيدات في الشارقة

المدربة ألفت وطفي بيّنت لـ ( تشرين) أنّ نتائج المشاركة تعدّ في حدِّ ذاتها إنجازاً وذلك لأن أغلب الأندية المشاركة في البطولة تمتلك تجهيزات كاملة ومعدات خاصة للتدريب والتي تفتقرها رياضة المبارزة في طرطوس، ورغم ذلك أثبتت البطلات المشاركات أنفسهن في البطولة وحققن المركز الثاني والميدالية الفضية ( فرق) بسلاح السابر كما نلن أيضًا المركز الثالث والميدالية البرونزية (فرق ) بسلاح الآيبيه.

وأضافت وطفي وفي منافسات الفردي حققت البطلة أفروديت أحمد برونزية المركز الثالث(مكرر) في سلاح الآيبيه كما تمكنت كل من البطلة ماري علي والبطلة حنين الحمود من نيل برونزية المركز الثالث في سلاح سابر.

ولفتت البطلة جوليا سلوم إلى أنها المرة الثانية التي تشارك في البطولات الخارجية والتي تسعى دوماً لنيل شرف تمثيل منتخبنا الوطني أولاً ومحافظتها وناديها ثانياً وبيّنت أهمية إقامة المعسكرات الخارجية لكوادر اللعبة بين الحين والآخر ما ينعكس بشكل إيجابي وفعّال على واقع هذه الرياضة في بلدنا الغالي.