رامي الجهماني مدرباً ليد رجال الشعلة

درعا – هيثم العلي:

كلفت إدارة نادي الشعلة لتدريب فريق الرجال بنادي الشعلة لكرة اليد للموسم الحالي الكابتن رامي الجهماني الذي بعد أفضل حارس مرمى لكرة اليد دافع عن شباك المنتخب الوطني وكتب اسمه بحروف من ذهب، وبصم لجميع منتخباتنا الوطنية لكرة اليد، فهو أفضل حارس مرمى لكرة اليد دافع عن شباك المنتخب الوطني والأندية التي لعب لها، تاريخه حافل وإنجازاته تشهد بأنه الحارس الأمين لكرة اليد السورية وللأندية التي لعب معها. دافع عن صفوف منتخبنا وحاز لقب أفضل حارس في جميع البطولات التي شارك فيها، جميع فرق كرة اليد المحلية تحسب له ألف حساب لأنه من الصعب التسجيل بمرماه بسهولة لأنه ذكي وسريع الحركة, ويتمتع بالموهبة والقدرة على صد الكرات من جميع الاتجاهات.

احترف في نادي الشرطة المركزي ونادي الجيش والطليعة، كما احترف في العديد من الأندية خارج القطر بطريقة الإعارة من الأندية التي لعب لها بالقطر، فكانت أولى تجاربه الاحترافية مع نادي “أثينا أيكوس” اليوناني و نادي مسقط العماني و نادي الصفا اللبناني و نادي انكشاه الإيراني والسلط الأردني و الحسين الأردني ونفط الجنوب العراقي, ودرب في منتخباتنا الوطنية.

الجهماني أكد لـ”تشرين ” أهمية هذه التجربة التي يخوضها مع ناديه الأم، فهذه ثقة كبيرة من إدارة النادي تحت إشراف الكابتن أيهم المسالمة لاعب الشعلة ومنتخباتنا الوطنية لكرة اليد، لذلك أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع ونعمل بجد للعودة بكرة الشعلة إلى سابق عهدها.