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الصين تدين انتهاك الولايات المتحدة لسيادة سورية والعراق ولميثاق الأمم المتحدة

أدانت الصين انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة سورية والعراق ولميثاق الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين رداً على سؤال حول العدوان الأمريكي على سورية والعراق: “إن سورية والعراق دولتان ذات سيادة، والصين تعارض الإجراءات التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك السيادة الإقليمية وأمن الدول الأخرى”.
وأضاف: “إن الوضع في الشرق الأوسط حالياً معقد وحساس للغاية، ولذلك تحث الصين الأطراف المعنية على الالتزام الجاد بالقانون الدولي والحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والتوتر”.
وشنت قوات الاحتلال الأمريكي قبل ثلاثة أيام عدواناً جوياً على عدد من المواقع والبلدات في سورية والعراق بالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

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