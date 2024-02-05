تعديل سعر ربطة الخبز إلى ٤٠٠ ليرة والمازوت للأفران إلى ٢٠٠٠ ليرة

دمشق- تشرين:

عدّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع ربطة الخبز زنة ١١٠٠ غرام للمواطن من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة..

كما عدّلت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من ٧٠٠ إلى ٢٠٠٠ ليرة سورية.

وأكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن السعر الجديد ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية..

فقد ارتفعت تكلفة تأمين الرغيف يومياً إلى معدلات غير مسبوقة، وصلت إلى مايزيد على ٧٠٠٠ ليرة سورية للربطة، بفعل جملة من الظروف منها ماهو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالمياً، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ماهو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، وخروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك آبار إنتاج النفط ووقوعها تحت الاحتلال الأميركي، إضافة إلى ارتفاع فاتورة إصلاح وترميم المنشآت والمخابز والبنية التحتية الخاصة بإنتاج الخبز التي خربها الإرهاب في مختلف المحافظات.

ويأتي التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز ليصل إلى ٤٠٠ ليرة سورية.. أي بما يعادل حوالي ٥ بالمئة من التكلفة، من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة، مع الإشارة إلى بقاء تحمل الدولة ممثلة بالحكومة للعبء الأكبر من التكلفة.. إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن.