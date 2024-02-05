المصرف الزراعي ينوي استجرار كامل الكمية المنتجة من الشركة العامة للأسمدة.. والبدء بتوزيع الدفعة الثانية من سماد اليوريا

تشرين- ماجد مخيبر:

كشف المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الدكتور أحمد الزهري أن المصرف يستكمل استجرار كامل العقد المبرم مع إحدى الدول الصديقة لتأمين 50 ألف طن من سماد اليوريا، ويقوم بتفريغ الحمولة الأخيرة من الباخرة السادسة والبالغة ٩٦٣٤ طناً من سماد اليوريا.

الزهري قال في تصريح لـ«تشرين»: إن المصرف يقوم بالتنسيق مع الشركة الروسية المستثمرة للشركة العامة للأسمدة من أجل استجرار كامل الكميات المنتجة من معمل الأسمدة ولكل أنواع الأسمدة الآزوتية ( يوريا ٤٦% ونترات الأمونيوم ٢٦% وسوبر فوسفات ٤٦%).

كما قام المصرف بالتعميم على فروعه في كل المحافظات للبدء بتوزيع الدفعة الثانية من سماد اليوريا لزوم محصول القمح أصولاً مضافة إليها نسبة ١٠% زيادة عن كمية السماد المستحقة للدفعة الثانية في جدول الاحتياج بناء على الكشف الحسي، إضافة إلى بيعه اليوريا للأشجار المثمرة (حمضيات وتفاح وزيتون) وفق النسب المحددة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، إضافة إلى فتح بيع مادة سماد سوبر فوسفات ٤٦% لكل المحاصيل وللغايات الزراعية والأشجار المثمرة والخضراوات، منوهاً إلى توفر السماد حالياً بأنواعه المختلفة لدى فروع المصرف في جميع المحافظات والمناطق.

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