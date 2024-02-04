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تحويل السير على أوتوستراد طرطوس دريكيش في موقع بسماقة بسبب سقوط كتل صخرية

دمشق- تشرين:
أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تحويل السير على أوتوستراد طرطوس دريكيش من موقع بسماقة وحتى مرسحين ذهاباً واياباً إلى الطريق القديم نتيجة سقوط بعض الكتل الصخرية والأتربة جراء الهطولات المطرية الغزيرة والمتواصلة.
وأوضحت المؤسسة أنه تم تحويل الطريق لأمان الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق ريثما تتم معالجة آثار الانجراف في هذا الموقع بالتنسيق مع محافظة طرطوس.
ودعت المؤسسة السائقين ومستخدمي الطريق للانتباه والتقيد بالإشارات التحذيرية والدلالية والحد من السرعة الزائدة وخاصةً في ظل الأحوال الجوية الحالية.

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