منتدى اليوبيل الاقتصادي الدولي الـ15 «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024»: القرارات التي تحدد المستقبل!

تشرين:

مدينة قازان الروسية على موعد في شهر أيار القادم مع المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي «روسيا والعالم الإسلامي.. منتدى قازان»، حيث تفتح دول العالم الإسلامي خلال المنتدى فرصاً جديدةً للتنمية الاقتصادية وتطوير الأعمال والتجارة بالشراكة مع روسيا، المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي يمثل منصة رئيسية لمناقشة واتخاذ قرارات مشتركة بما يخص التعاون التجاري والثقافي متبادل المنفعة.

وسيجري عقد منتدى قازان 2024 في الفترة ما بين 14 و 19 أيار عام 2024 في روسيا, جمهورية تتارستان, مدينة قازان في مركز قازان إكسبو الدولي للمعارض.

ويشارك في المنتدى كبار الخبراء والاخصاصيين الدوليين في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وكان قد شارك في منتدى قازان في عام 2023 أكثر من 16 ألف مشارك «بما في ذلك 950 متحدثاً» من 80 دولة، بما فيها 57 دولة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تمثل أكثر من 2 مليار نسمة من سكان الأرض، من بين الضيوف والخبراء: ممثلو المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية ورجال الدين وأعضاء البرلمانات وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والمديرون التنفيذيون وممثلو الشركات الدولية الكبيرة. تمت تغطية الحدث من قبل أكثر من 700 ممثل إعلامي.

ويهدف منتدى قازان 2024 الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والتعليمية والاجتماعية والثقافية بين دول منظمة التعاون الإسلامي ومناطق الاتحاد الروسي، وكذلك دعم تطوير المؤسسات المالية الإسلامية في روسيا والعالم، ومن نتائج المنتدى تبادل الخبرات واتخاذ القرارات بشأن تنفيذ المشاريع والبرامج الدولية المشتركة ذات المنفعة المتبادلة.

ويناقش المنتدى خلال فترة انعقاده الموضوعات الرئيسية التي تحتوي على التمويل الإسلامي وصناعة الحلال والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيات والتعاون الدولي والدبلوماسي ومبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والأعمال الصغيرة والمتوسطة والطب والرياضة وإلخ، وكان من المواضيع ذات الأهمية للمنتدى المنعقد في عام 2023 بناء ممر النقل الدولي «الشمال والجنوب»، الذي يفتح فرصاً جديدةً لدول العالم الإسلامي في مجال تصدير المنتجات الزراعية الروسية والمنتجات الحلال.

بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي، بدءاً من عام 2023 حصل منتدى قازان على مكانة فيدرالية وهو من بين أكبر ثلاثة منتديات اقتصادية دولية من حيث عدد المشاركين والأهمية التي تعقد سنوياً في روسيا، إلى جانب منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي والمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.

وكان أكد المنتدى قد اعتمد في عام 2023، قانوناً بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية، وفي العامين المقبلين ستتم تجربة تطبيقه، ما يعنى أنه سيتمكن أكثر من 20 مليوناً من الوصول إلى أدوات التمويل الإسلامي وإجراء المعاملات المالية الحلال.