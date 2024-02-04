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مصرف التوفير يستأنف منح قروض ذوي الدخل المحدود بسقف 10 ملايين

تشرين – ماجد مخيبر:
أعلن مصرف التوفير عن استئناف منح القروض والبدء باستلام طلبات القروض اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد 4/2/224 لدى كل فروعه ومكاتبه المانحة للقروض.
وتشمل قروض ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين بسقف ١٠ ملايين ليرة سورية لمدة ٥ أو ٧ سنوات وبفائدة تتراوح بين 12 – 12.5 % وفقاً لمدة القرض، إضافة لكل أنواع القروض الأخرى الاستثمارية وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفق السقوف والضوابط المحددة لها والتي ستقتصر خلال المرحلة الحالية على القروض الإنتاجية فقط وبما يتوافق مع تعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

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