وزير الخارجية العُماني: العدوان الأمريكي على سورية والعراق يهدد سلامة المنطقة واستقرارها

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أنّ الاعتداءات الأمريكية على مواقع في سورية والعراق تهدد سلامة المنطقة واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البوسعيدي قوله اليوم: إنّ سلطنة عُمان تعتبر أنّ شنّ مثل هذه الهجمات العسكرية على مواقع في سورية والعراق من شأنه أن يهدّد سلامة المنطقة واستقرارها، ويعمل على تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحدّيات التي تواجهها المنطقة.

وأشار وزير الخارجية العماني إلى أن بلاده تُتابع بقلق بالغٍ تواصل التصعيد المستمرّ في المنطقة دون حلٍّ وإيقاف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب بعشرات الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح الوزير بوسعيدي أن رؤية سلطنة عُمان تتمثل في أنّ الحلّ الوحيد يكمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.