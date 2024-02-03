غوتيريش يدعو للحد من التوترات في المنطقة بعد العدوان الأمريكي على سورية والعراق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه من خطر التصعيد في المنطقة بعد العدوان الأمريكي على سورية والعراق، داعياً إلى اتخاذ تدابير للحد من التوترات فيها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك لوكالة “سبوتنيك”: “الأمين العام يشعر بالقلق إزاء مخاطر المزيد من التصعيد، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوترات ومراعاة التكاليف الاقتصادية والبشرية للصراع الأوسع في منطقة هشة بالفعل”.

وشنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، كما شمل العدوان مواقع في غرب محافظة الأنبار في العراق، ما أوقع العديد من الضحايا.