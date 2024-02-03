مقابل ١٥ مليون ليرة.. سيدة تفتري على سائق تكسي!

حلب- تشرين:

ادعت الامرأة (فاتن.أ) في قسم شرطة حلب الجديدة بإقدام سائق تكسي عامة على سلبها مصاغها الذهبي ومحاولة الاعتداء عليها بعد صعودها بمركبته ليلاً من محلة السريان إلى محلة حلب الجديدة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فإنه ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات، تمكن القسم المذكور وبأقل من 24 ساعة من معرفة سائق التكسي العامة وإلقاء القبض عليه، ومن خلال التدقيق والتحقيقات التي أجراها القسم المذكور تمكن من كشف ملابسات الحادثة، وتبين أن ادعاء المرأة كاذب لعدم تطابق أقوالها مع التحقيقات، تم إلقاء القبض عليها واعترفت بالتحقيق معها بإقدامها على الافتراء على صاحب التكسي العامة بتحريض من شخص آخر لوجود خلافات شخصية بينه وبين المدعى عليه، واتفقت معه على قبض مبلغ مالي، قدره 15 مليون ليرة، تستلمه بعد توقيف سائق التكسي مقابل افترائها.

وبينت الداخلية أنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص ولاتزال الأبحاث جارية عن الشخص المتواري.