الإدارة الضريبية تطلب من أصحاب المنشآت السياحية تقديم بياناتهم في مواعيدها المحددة

دمشق- تشرين:

طلبت الإدارة الضريبية من أصحاب المنشآت السياحية ضرورة الالتزام بتقديم البيانات الضريبية في مواعيدها المحددة.

وبينت الإدارة أنها مؤلفة من بيان الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي والذي يقدم شهرياً خلال العشر أيام الأولى من الشهر التالي، ونظراً لكون اليوم العاشر من الشهر الحالي هو يوم عطلة فتمدد فترة تقديم البيان إلى يوم الأحد 11/شباط/2024 باعتباره يوم عمل متمم.

وبيان الضريبة على دخل الرواتب والأجور عن الربع الاول من عام 2024 ويقدم خلال مدة أقصاها 15/4 من عام 2024، عن الفترة الممتدة من 1/1 ولغاية 31/3 وذلك استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته لاسيما المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 المادة (22 ) منه.