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وزارة الثقافة تدين القصف الأمريكي الهمجي على قلعة الرحبة الأثرية في منطقة الميادين

دمشق- تشرين:
أدانت وزارة الثقافة بأشد العبارات القصف الأمريكي الهمجي على قلعة الرحبة الأثرية الواقعة على نهر الفرات في منطقة الميادين بريف دير الزور والتي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الميلادي التاسع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الاحتلال الأميركي في هذا العدوان السافر يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية الداعية إلى حماية واحترام الممتلكات الثقافية وفق المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي عام 1954 المتعلقة بذلك.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي شنت فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية والعراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

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