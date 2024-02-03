دعت لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.. روسيا تدين العدوان الأمريكي على سورية والعراق

تشرين

أدانت روسيا العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على مناطق في سورية والعراق، مؤكدة أنه غير مبرر ويظهر الطبيعة العدوانية للسياسة الأمريكية، وداعية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم: “ندين بشدة هذا العمل الصارخ الجديد للعدوان الأمريكي البريطاني ضد دول ذات سيادة ونسعى إلى النظر بشكل عاجل في هذا الوضع الناشئ من خلال مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح البيان أن “الضربات الجوية الأمريكية التي شملت قاذفات إستراتيجية في أنحاء من العراق وسورية، والتي دمرت وألحقت أضراراً بعشرات المنشآت، وقتلت مدنيين، أظهرت مرة أخرى للعالم الطبيعة العدوانية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وتجاهل واشنطن الكامل للقانون الدولي”.

وأضاف البيان: إن “واشنطن التي تثق بإفلاتها من العقاب تواصل زرع الدمار والفوضى في الشرق الأوسط، ما يعني أن الغارات الجوية الأمريكية مصممة خصيصاً لزيادة تأجيج الصراع في المنطقة”، محذراً من مخططات واشنطن المتعمدة لزج دول المنطقة في هذا الصراع.

واستنكر البيان “المشاركة المطيعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في الهجمات الأمريكية”، مشيراً إلى حماسة لندن في دعم الأعمال الاستفزازية الصرفة لواشنطن.

وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أن العدوان الأمريكي على مناطق في سورية والعراق ليس له أي مبرر، واصفة إياه بأنه “محاولة لاستعراض العضلات بهدف التأثير على الوضع السياسي الداخلي في أمريكا، والرغبة في تصحيح المسار الفاشل للإدارة الأمريكية الحالية على الساحة الدولية”.

وبينت الخارجية الروسية أن “الأحداث الأخيرة تؤكد أن الولايات المتحدة لم ولن تبحث قط عن حلول للمشاكل في المنطقة، وأن ازدياد التناقضات في الشرق الأوسط يناسب واشنطن”، مشيرة في هذا الصدد إلى “هوس الأمريكيين بخلق بؤر التوتر من فنلندا إلى قناة السويس ومن ليبيا إلى أفغانستان بعيداً عن حدودهم”.