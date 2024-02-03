إيران تدين بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في سورية والعراق

أدانت إيران بشدة العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية على مناطق في العراق وسورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية: “إن هذا العدوان يمثل انتهاكاً لسيادة العراق وسورية ووحدة أراضيهما والقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف كنعاني: “بالإضافة إلى دعم أمريكا الكامل للهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة والضفة الغربية منذ 4 أشهر، وكذلك الهجمات العسكرية على اليمن وانتهاك سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، فإن هجوم الليلة الماضية على سورية والعراق هو مغامرة وخطأ إستراتيجي آخر من جانب الحكومة الأمريكية، والذي لن يكون له نتيجة سوى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وشنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية العراقية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة كما شمل العدوان مواقع في غرب محافظة الأنبار في العراق ما أوقع العديد من الضحايا.