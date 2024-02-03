خلال اتصال هاتفي مع المقداد.. البوسعيدي يعبر عن تضامن سلطنة عمان مع سورية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعبر البوسعيدي خلال الاتصال عن تضامن سلطنة عمان المستمر مع سورية وحرصها على أمنها وسيادتها على كامل أراضيها مشيراً إلى الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع في سورية.

وأكد البوسعيدي ضرورة عدم التدخل في شؤون دول المنطقة وأولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في فلسطين المحتلة وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية.

من جانبه أكد الوزير المقداد على تقدير سورية لموقف سلطنة عمان الأخوي تجاه ما تواجهه من اعتداءات غادرة على أراضيها واحتلال غير شرعي ودعم للجماعات الانفصالية وآخرها هجمات الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية والعراقية والتي هدفها الأساسي تمكين تنظيم (داعش) الإرهابي الذي ترعاه والحيلولة دون تعزيز علاقات الأخوة والجوار بين سورية والعراق.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي شنت فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية ـ والعراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.