٢٧٧ ألف عائلة تستفيد من الإغاثة في فرع الهلال الأحمر بدرعا

درعا – وليد الزعبي:

تناول فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا خلال انعقاد مؤتمره السنوي اليوم، واقع النشاطات المنفذة خلال العام الفائت في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور أحمد المسالمة رئيس الفرع أن أجمالي العائلات المستفيدة في قطاع الإغاثة ٢٧٧ ألف عائلة، حيث وزعت عليهم حصص غذائية، فيما تم استلام قوافل المساعدات القادمة من معبر نصيب الحدودي بعدد ٢٣٢ شاحنة، وقدمت المساعدات للعائلات المتضررة من الزلزال والوافدة للمحافظة والبالغ عددها ١٥٤ عائلة، وجرى دعم ١٢ جمعية خيرية، وفي قطاع الصحة استفاد من خدمات المستوصفات ٥٢ ألف مراجع، كما استفادت ١٦ منطقة من خدمات العيادة المتنقلة، وقدمت خدمات الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي والتغذية والصحة الإنجابية والمجتمعية لمحتاجيها، كذلك جرى تقديم خدمات الإسعاف الأولى في درعا وإزرع، ونقلت الحالات التي تحتاج مشافي بسيارات إسعاف الفرع.

وذكر د.المسالمة أنه في مجال المياه وإعادة التأهيل، تم التدخل في ٤٢ مشروعاً خاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والري ودورات مياه المدارس وتركيب منظومات طاقة شمسية وغيرها، وعلى صعيد سبل العيش بلغ عدد المشاريع ١٤ مشروعاً اشتملت على منح حبوب وخضراوات وأعلاف وحدائق منزلية ودواجن وأغنام وصناعات منزلية، وشملت الأعمال حقائب الإيواء وتنفيذ أعمال صحية وكهربائية وخشب أبواب وشبابيك في ٤٤١ منزلاً.

ولفت إلى أن التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب غير المتفجرة تمت في ١٤ منطقة استفاد منها ٣٢ ألف شخص، وفي إطار عمل وحدة الخدمات المجتمعية نفذت جلسات توعية استفاد منها ٣٠ ألف شخص، فيما استفاد من الدعم القانوني ٧ آلاف شخص، وذلك لجهة تثبيت زواج ونسب ونفقة وحضانة وتثبيت بيوع عقارية أو الحصول على بطاقات عائلية وشخصية، وتدخل مركز الرعاية الاجتماعية ومقرّه خربة غزالة بعشر مناطق وذلك في مجال الدعم النفسي وتمكين المرأة وحماية الطفل والبرامج التعليمية، كما نفذت ٢٣ دورة في مجالات الإسعاف الأولي وتعزيز الوعي الصحي والصحة والخدمات المجتمعية والتعريف بالهلال الأحمر.