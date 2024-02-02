زوجان يقتلان جارتهما بقصد السرقة في الحفة

اللاذقية- تشرين:

راجع أحد المواطنين شرطة منطقة الحفة في اللاذقية وأعلمهم بعثوره على زوجته المدعوة (ناجية.خ) مواليد 1950 مقتولة بعدة طعنات ضمن منزلهما الكائن في منطقة الحفة دون وجود أي آثار للكسر أو الخلع وذلك أثناء غيابه عن المنزل.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد توجهت على الفور دوريات من شرطة المنطقة والأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة، وبعد إجراء الكشف الطبي والقضائي تم نقل جثة المغدورة إلى المشفى، ومن خلال البحث وجمع المعلومات تم حصر الشبهة برجل وزوجته يسكنان ضمن المنطقة، حيث كانت زوجته تتردد لمنزل المغدورة وتوجد بينهم زيارات متبادلة وهما آخر من زارها مساءً بتاريخ وقوع الجريمة، وتم إلقاء القبض عليهما وهما المدعو (عبد الرحمن.ش) مواليد 1967 وزوجته (منى.ش) مواليد 1971، وبالتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة اعترف المقبوض عليه بأنه اتفق مع زوجته لتقوم بزيارة المغدورة وتترك له باب المنزل مفتوحاً وإقدامه على الدخول لمنزل المغدورة وطعنها عدة طعنات بواسطة سكـ.ين أخذها من مطبخ منزلها، ثم غسل أداة الجريمة وتركها بالمنزل وسرق مبلغ مالي.

تمت مصادرة أداة الجريمة واسترداد المبلغ المسروق وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.