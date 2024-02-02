حي الباسل في جرمانا يعاني غياب الكهرباء منذ شهرين..!

دمشق – رجاء عبيد:

يشكو المواطنون في حي الباسل في البلدة القديمة من جرمانا ولاسيما القاطنون في الأبنية الملاصقة لصيدلية أميرة كركوش من عدم وصول التيار الكهربائي لأبنيتهم منذ أكثر من شهرين.

حيث تحدث عدد من الأهالي ل”تشرين” عن معاناتهم من عدم وصول التيار الكهربائي لأبنيتهم بعد انتهاء فترة التقنين، وبأحسن الأحوال إن تم وصل التيار فإنه يأتي لمدة عشر دقائق ثم ينقطع، مشيرين إلى أن الأبنية في الجهة المقابلة لأبنيتهم تكون ساعة التقنين كاملة دون انقطاع، مع العلم أن تلك الأبنية تتغذى بالتيار الكهربائي من المحولة نفسها التي تزود أبنيتهم، آملين إيجاد الحلول المناسبة لهم.

بدوره بيّن رئيس قسم الطوارىء في جرمانا وسام أبو غانم لـ«تشرين» أن تقنين الكهرباء في بلدة جرمانا ساعة ونصف وصل مقابل 4 ساعات ونصف قطع، مضيفاً: يحصل قطع في الكهرباء بسبب الحمولة الزائدة على الخزانات ما يسبب فصلاً في الفازات الموجودة في الخزان، أوالمحطة الرئيسية.

وأشار أبوغانم إلى أنه تمت معالجة الشكوى التي قدمت من تلك المنطقة في البلدة القديمة حيث وجد عطل في القاطع وانفصلت الكهرباء بشكل كامل وتمت معالجتها فوراً بإرسال ورشات الصيانة لتأهيله، لافتاً إلى أنه في فصل الشتاء تكثر الأعطال نظراً لاستخدام وسائل التدفئة الكهربائية، ما يسبب حمولة زائدة.

ووعد أبو غانم بأنه سيتابع الشكوى الواردة من السكان على الفور وإيجاد حل للمشكلة.