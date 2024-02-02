42 مليار ليرة قيمة الدعم اليومي للخبز والسنوي يفوق 13 تريليون ليرة 

تشرين – حسام قره باش:

سيظل رغيف الخبز الشغل الشاغل للجهات المعنية بإنتاجه وتأمين مستلزمات وتوزيعه، لأنه أساس الأمن الغذائي الذي لا يحتمل أي تقصير تجاه إنتاجه أبداً، و عليه تستنفر جميع الجهات المسؤولة عن صناعته لإزالة أي مطبات تعترض إنتاجه بدءاً من زراعة حبة القمح في الحقل وصولاً إلى المطاحن و من ثم المخبز ليصل إلى يد المواطن بأفضل المواصفات و بسعر مقبول، وكي يبقى الرغيف بخير وأمن، وهذا من حق المواطن الذي يتم العمل على تحقيقه ليل نهار.

في هذا السياق أوضح مدير السورية للحبوب سامي هليل في تصريح ل”تشرين” أنه يتم تأمين الأقماح محلياً وسد العجز منها من الأقماح المستوردة بالقطع الأجنبي لتأمين حاجة القطر من الدقيق، مضيفاً إن الاحتلال التركي وفصائل قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عملوا على استجرار الأقماح وسرقتها بغير وجه مشروع من المنطقة الشرقية والجزيرة اللتان تعتبران خزان القمح و منطقة الغلال الرئيسية في سورية.

ورأى هليل أن تكلفة الطن الواحد من الدقيق تتجاوز 7,5 ملايين ليرة في الوقت الذي يتم فيه تسليم طن الدقيق للمخابز بسعر 70 ألف ليرة، و هو ما يعد سعراً رمزياً مقارنة مع تكاليف الإنتاج الباهظة المرتبطة بأسعار المواد والمستلزمات الإنتاجية السلعية والخدمية التي لا تتجاوز 1٪ ، ما يحمل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة لما تشكله الحاجة اليومية من الدقيق التي تتجاوز 5200 طن، و هذا ينعكس على شكل خسارة يومية تتجاوز حدود 35 مليار ليرة يومياً كما ذكر.

و أضاف: إن تزايد الأسعار العالمية ينعكس على تكاليف إنتاج الدقيق يومياً حتى في حالة تأمين أكياس تعبئة الأقماح المحلية الموردة من الفلاحين والتي تسلم لهم بأسعار رمزية، متابعاً بأنه في ظل الحصار المفروض على قطرنا تقوم المؤسسة السورية للحبوب بتأمين القطع التبديلية اللازمة لعمل المطاحن والصوامع بصعوبة بالغة وأسعار متزايدة ما يشكل أعباء إضافية والعمل في ظروف صعبة بهدف تأمين الدقيق للمخابز.

بدوره لفت مدير السورية للمخابز في تصريح ل”تشرين” إلى أن تكلفة ربطة الخبز وصلت إلى 7800 ليرة، تباع حالياً للمواطن من منافذ البيع المباشر في المخابز بأقل من ذلك بكثير، حيث يصل رقم الدعم اليومي للخبز ما يعادل 42 مليار ليرة و بدعم سنوي يفوق 13 تريليون ليرة، عدا عن تكاليف الصيانة والتجديد وأجور العمال وأجور النقل والتوزيع و الخسائر و الأضرار الجانبية.

وقال : تبلغ الطاقة الإجمالية للمخابز يومياً حوالي 5300 طن دقيق أي ما يعادل إنتاج 5 ملايين و 600 ألف ربطة يومياً.

ووفقاً للخطة التي تنتهجها المؤسسة السورية للمخابز فهي تستكمل في ظل كل هذا الدعم لمادة الخبز تحديث خطوط الإنتاج وتأهيل المخابز والتوسع أفقياً لإنشاء مخابز جديدة على كامل الخارطة الجغرافية من أجل إنتاج رغيف خبز بنوعية جيدة ترضي المواطن في نهاية المطاف.