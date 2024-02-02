هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية وتحذير من الصقيع والجليد في المناطق الداخلية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة، ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية، بينما يكون الجو ليلاً شديد البرودة بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة الوسطى والشمالية الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها الـ 50 كيلو متراً في الساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة، كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 1 – 3 درجات مئوية، ويكون الجو ليلاً شديد البرودة بشكل عام ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة الوسطى والشمالية الغربية.