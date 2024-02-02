السّوري محمود داود إلى شتوتغارت الألماني

تشرين:

أكّد نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الألماني من أصل سوري محمود داود، قادماً من برايتون الإنكليزي بالإعارة حتّى صيف 2024.

وأشار ثالث الدوري الألماني في بيان إلى أنّ لديه خيار شراء عقد اللاعب البالغ 28 عاماً بعد نهاية فترة الإعارة.

وقال داود الذي لعب سابقاً في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ، في البيان: “أنا سعيد للغاية بأن عملية انتقالي إلى شتوتغارت قد نجحت.

من الجميل أن أعود إلى بوندسليغا”.

وأضاف: “شتوتغارت نادٍ عظيم بتقاليد قويّة وجماهير رائعة”.

وانضم داود الذي مثّل منتخب ألمانيا في مباراتين، إلى برايتون من دورتموند في صيف 2023 ضمن صفقة انتقالٍ حر، بعد ستة أعوامٍ قضاها في “سيغنال إيدونا بارك”.

ولم يلعب الألماني سوى 9 مباريات في الدوري الإنكليزي مع برايتون، حيث صنع تمريرة حاسمة.

ويستمر عقد لاعب الوسط مع ناديه حتّى عام 2027.

وسينضم داود إلى دينيس أونداف المُعار الى شتوتغارت من برايتون أيضاً، والذي سجّل 12 هدفاً في 16 مباراة ضمن الدوري الألماني هذا الموسم.

يحتل شتوتغارت الذي كان قريباً من الهبوط في الموسم الماضي، المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ الثاني وحامل اللقب و12 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدّر.

يشار إلى أنّ داود من بلدة عامودا في محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية، وقد هاجر مع والديه إلى ألمانيا عندما كان في التاسعة من عمره.

انتسب إلى أكاديمية نادي مونشنغلادباخ وتخرج منها وهو يبلغ 15 عاماً، ولعب مع النادي في المراحل السنية حتى انتقل إلى الفريق الأول عندما بلغ عامه الـ17.

وانتقل بعد ذلك إلى نادي دوسلدروف في موسم 2010ـ 2011، ثم عاد إلى ناديه الأصلي مونشنغلادباخ ولعب معه لموسمين في عامي 2012 و2013.