الأردن يفتتح ربع النهائي الآسيوي بلقاء طاجيكستان اليوم

تشرين:

يأمل المنتخب الأردني في كرة القدم بمواصلة مشواره الناجح في كأس آسيا، التي تستضيفها قطر عندما يتقابل مع طاجيكستان اليوم الجمعة ضمن ربع نهائي البطولة.

ويسجل منتخب النشامى الظهور الثالث في ربع النهائي، بعد عامي 2004 و2011، ويتطلع بحماس إلى بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ومدرب المنتخب الأردني حسين عموته قال في تصريحات قبل مواجهة طاجيكستان: “المباراة ستكون مهمة جداً لنا، لكننا في الوقت ذاته سنواجه منافساً صعباً يتمتع بالكثير من المزايا، وكان ندٌ لنا في تصفيات كأس العالم.

وأضاف عموتة: “نحن على أتم الجاهزية الآن، تحضيراتنا للمواجهة كانت جيدة في الأيام الماضية التي عملنا فيها على بعض الملاحظات في مختلف الجوانب، ومعنويات اللاعبين جيدة وهم عاقدون العزم على التأهل إلى الدور المقبل”.

وتابع قائلاً: “يجب علينا احترام المنافسين، أي منتخب وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة فهو يعدّ من المنتخبات القوية، حيث لا توجد مواجهات سهلة في كأس آسيا”.

وأشار إلى أنه “لدينا بعض الإصابات البسيطة التي لا تثير القلق، وسيتم التغلب عليها في الساعات المقبلة، وفيما يتعلق باللاعب نور الروابدة فقد خضع لمرحلة تأهيل ونأمل أن نحصل على خدماته في اللقاء”.

وفي المقابل يواصل المنتخب الطاجيكي رحلة الأحلام في البطولة، حيث نجح في بلوغ الدور ربع النهائي خلال مشاركته الأولى في كأس آسيا.

وقال بيتار سيغرت مدرب طاجكستان: “نحن على أتم الجاهزية لاستكمال حلمنا في هذ البطولة، وسوف نبذل كل ما بوسعنا أمام المنتخب الأردني القوي، وأعتقد أن حظوظنا متساوية خلال مواجهة اليوم”.