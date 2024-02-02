اللاعب أيهم أوسو إلى قادش الإسباني

تشرين:

أعلن نادي قادش الإسباني تعاقده مع لاعب منتخبنا الأول في كرة القدم المدافع أيهم أوسو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من نادي سلافيا براغ التشيكي.

ليكون أوسو أول لاعب سوري في التاريخ يلعب ضمن أندية الليغا الإسبانية.

ولعب “أوسو” رفقة سلافيا براغ 73 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع واحداً وتلقى 11 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.

أوسو من مواليد السويد عام 2000 و يشغل مركز قلب الدفاع، وتعد مشاركته في كأس آسيا رفقة منتخب نسور قاسيون هي الأولى له مع المنتخب السوري، حيث لعب أساسياً في جميع مباريات المنتخب الأربع.

يذكر أنّ “قادش” يحتل المركز 18 في الليغا وسيواجه فياريال بعد غد الاحد.