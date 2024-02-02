بمشاركة أنديتنا افتتاح دورة الألعاب العربية للسيدات اليوم

تشرين- سامر اللمع:

تنطلق اليوم الجمعة دورة الألعاب العربية للسيدات التي تستضيفها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة العديد من فرقنا وانديتنا في مختلف الألعاب.

حيث يمثلنا فريق الثورة بطل الدوري للسيدات في كرة السلة الموسم الماضي في هذه الدورة، ويتواجد إلى جانبه 6 فرق وهم الشارقة الإماراتي، العاصمة السعودي، القناة الرياضي الكويتي، بالإضافة إلى الأهلي البحريني، والفحيص الأردني، وغاز الشمال العراقي.

كرة الطائرة

من جانب اخر تمثلنا سيدات فريق تلدرة في لعبة الكرة الطائرة، وكانت سيدات تلدرة قد توجن بلقب الدوري وكأس الجمهورية في الموسم الماضي.

ويشارك إلى جانب تلدرة 7 فرق وهي الشارقة الإماراتي، والأهلي البحريني، بالإضافة إلى سلوى الكويتي، ودي لا سال الأردني، وسبورتنغ المصري، ويتواجد برفقته أيضاً فريق أكاد عنكاوا العراقي، و بيبلوس اللبناني.

أما في كرة الطاولة فيمثلنا فريق المحافظة ويتواجد إلى جانبه كل من الشارقة الإماراتي، وعالي البحريني، والقناة الكويتي، بالإضافة إلى غاز الجنوب العراقي، والاتحاد الليبي، وانبي المصري.

كما يمثلنا نادي المحافظة بألعاب القوى، وإلى جانبه 11 فريقاً، وهي الشارقة الإماراتي، والخليج السعودي، بالإضافة إلى الأهلي البحريني، وسلوى الصباح الكويتي.

كما يتواجد فريق الاتحادالليبي، والجمهور اللبناني مع فريق المشروع القومي المصري، ومصيره العماني، والقادسية الأردني، والريان القطري.

ويشارك فريق نصيب في لعبة الكاراتيه ويتواجد بجانبه 7 فرق هي الشارقة” الإماراتي، والاتحاد السعودي، بالإضافة للقناة الكويتي، والاتحاد الليبي، والبشمركة العراقي، وبلقيس اليمني، وعلي الرئيسي العماني.

وفي لعبة المبارزة يشارك فريق الشرطة وبجانبه أربعة فرق وهم البسيتين البحريني، والشارقة الإماراتي، والبصرة العراقي، بالإضافة إل الهلال السعودي.