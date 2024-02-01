انطلاق مهرجان «صنع في سورية» في مدينة الجلاء.. محافظ دمشق لـ«تشرين»: أثبت نجاحه والدليل استمرار إقامته منذ سنوات

دمشق – زهير المحمد:

افتتح محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اليوم مهرجان التسوق الشهري «صنع في سورية» في دورته الـ155، والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق، وذلك بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة.

وفي تصريح إعلامي نوه محافظ دمشق بأهمية إقامة هذا المهرجان لكونه يضم حوالي ٧٠ شركة منتجة لمختلف المواد الغذائية والكيميائية والنسيجية وغيرها، والتي تقدم منتجاتها في المعرض من دون حلقات وسيطة ومن المنتج إلى المستهلك وتالياً تكسر حلقات الوساطة وتباع المنتجات بأسعار أقل من السوق.

وأكد كريشاتي أن أسعار المنتجات المعروضة في المهرجان أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 20-30 بالمئة، لافتاً إلى استمرار المهرجان لمدة عشرة أيام.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» أشار كريشاتي إلى أن المهرجان يثبت نجاحه في كل دورة يقام بها والدليل استمرار إقامته منذ سنوات طويلة، أضف إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل المواطنين الذين يرون فيه فرصة لتأمين متطلباتهم بأقل من أسعار السوق.

وكشف محافظ دمشق أنه يتم التحضير لإقامة مهرجان بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بدمشق وريفها ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك خلال شهر رمضان المبارك وستشارك فيه الكثير من الشركات الغذائية والنسيجية وغيرها من الشركات وستكون أسعار المنتجات في المهرجان بسعر التكلفة، منوهاً بأنه سيتم تحديد موعد ومكان المهرجان خلال الفترة القادمة.

من جهته نوه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري بأهمية إقامة المهرجان لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار معظم المواد، مؤكداً أن المهرجان يقدم السلع بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، لكون المهرجان يكسر الحلقات الوسيطة فهو من المنتج للمستهلك.

بدوره، أكد خازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داود بأن المهرجان يقدم سلعاً متنوعة وبأسعار أقل من الأسواق بنسبة كبيرة، متوقعاً أن يشهد المهرجان إقبالاً من المواطنين لكونهم جربوا أسعاره في الدورات السابقة.

من جهتها مديرة فرع دمشق للسورية للتجارة رنا جلول نوهت في تصريح خاص لـ«تشرين» بأهمية إقامة مهرجان صنع في سورية والذي حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية ونال ثقة المواطنين لكون أسعار المنتجات فيه تباع بأسعار منافسة وأقل من الأسواق.

وأشارت جلول إلى أن السورية للتجارة تشارك بالمهرجان بجناح يضم تشكيلات متنوعة من المواد الغذائية.