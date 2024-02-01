خلال تقبله أوراق اعتماد مندوب سورية الجديد… غوتيريش: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سورية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزامه القوي بمواصلة العمل لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سورية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الأمم المتحدة وسورية، ولاسيما في ظل التحديات التي يشهدها عالم اليوم.

وخلال مراسم تقديم السفير قصي الضحاك أوراق اعتماده إلى الأمين العام مندوباً دائماً لسورية لدى الأمم المتحدة، والتي جرت في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عبر غوتيريش عن تطلعه لعودة الأمن والاستقرار إلى سورية والرفاه لشعبها، منوهاً بما تتمتع به سورية من مكانة تاريخية وإرث حضاري، ومشيراً إلى ما لمسه خلال عمله السابق كمفوض سام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من احتضان سورية وشعبها للاجئين.

من جانبه نقل السفير الضحاك تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى الأمين العام، وعبر عن تطلعه للعمل معه، مؤكداً دعم سورية لجهوده في إعلاء وتنفيذ مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنها.

وشدد الضحاك على أن سورية العضو المؤسس للأمم المتحدة حريصة على علاقات التعاون البناءة القائمة مع المنظمة الدولية، وراغبة بتعزيزها وتوسيع آفاقها بما يدعم جهود الدولة السورية في المجالين الإنساني والتنموي، ويعزز مشاريع التعافي المبكر وتوفير الخدمات الأساسية للشعب السوري.