ليفربول يعتلي صدارة البريميرليغ

تشرين:

سجل كونور برادلي البالغ من العمر 20 عاماً هدفه الأول مع ليفربول ثم صنع هدفاً آخر لدومينيك سوبوسلاي ليتقدم فريق المدرب يورغن كلوب بفارق خمس نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم” البريميرليغ” بعد فوزه الساحق 4-1 على تشيلسي.

ويملك الريدز، الذي لم يخسر على ملعب أنفيلد هذا الموسم بكل المسابقات، 51 نقطة من 22 مباراة.

ويحتل مان سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، المركز الثاني ويتساوى في النقاط مع آرسنال صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

ولعب ليفربول، الذي كان انتصاره رقم 200 تحت قيادة كلوب الذي أعلن الأسبوع الماضي رحيله بنهاية الموسم الحالي، بكثافة كبيرة منذ صافرة البداية وعانى البلوز للخروج من نصف ملعبه.

وبينما سدد داروين نونيز سبع مرات على مرمى تشيلسي في الشوط الأول، افتتح ديوغو غوتا التسجيل في الدقيقة 23 عندما مرّ من بين اثنين من مدافعي تشيلسي ليسجل.

ودفع برادلي بجماهير أنفيلد نحو حالة من البهجة في الدقيقة 39 عندما سدد كرة قوية في الزاوية البعيدة بعد انطلاقة قوية، ثم ترك اللاعب الشاب القادم من إيرلندا الشمالية أحد المدافعين خلفه في الدقيقة 65 قبل أن يرسل تمريرة عرضية متقنة ارتقى لها سوبوسلاي ليلعبها برأسه في مرمى جورجي بيتروفيتش.

وقلص كريستوفر نكونكو الفارق في الدقيقة 71، لكن لويس دياز لاعب ليفربول رد بهدف بعد ثماني دقائق ليدفع بمشجعي تشيلسي، الذين حضروا اللقاء، إلى مغادرة الملعب.