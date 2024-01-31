المقداد لقائد الأندوف: ضرورة تدخل الأمم المتحدة لوقف ممارسات الاحتلال بحق أبناء الجولان السوري المحتل

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ضرورة تدخل الأمم المتحدة لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الجولان السوري المحتل واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية.

وأشار المقداد خلال لقائه اليوم اللواء نيرمال ثابا قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “الأندوف” والوفد المرافق إلى موقف سورية الثابت بتقديم الدعم للأندوف بهدف التنفيذ الكامل للولاية المنوطة بها، مشدداً على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان السوري المحتل واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية واستهدافه للبنى التحتية.

وأوضح المقداد أن الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال وانتهاكه لقواعد القانون الدولي تشكل خطراً على أمن المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على حق سورية الثابت باستعادة الجولان حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن ذلك سيبقى أولوية للسياسة السورية.

بدوره شدد اللواء ثابا على التزام قوات الأندوف بالعمل على تنفيذ الولاية الممنوحة لها ومراقبة خط وقف إطلاق النار في منطقة الفصل، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه سورية لقوات حفظ السلام.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ورئيس مكتب وفد الهدنة العميد أزدشير حوراني، والوزير المستشار صفوان بركات مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية تكليفاً.