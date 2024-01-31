الصناعة تفتح باب تسجيل شركات الصناعات الغذائية الزراعية في برنامج تطوير القدرات وتعزيز الابتكار

دمشق– ماجد مخيبر:

أعلنت وزارة الصناعة فتح باب التسجيل لشركات الصناعات الغذائية الزراعية للاستفادة من مشروع تنشيط هذا القطاع في سورية، والمنفذ بدعم من الاتحاد الروسي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالتنسيق مع الوزارة.

مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة مطيع الريم أوضح لـ”تشرين ” أن البرنامج يهدف إلى نقل أفضل الممارسات الدولية في التطوير الصناعي والابتكار، وذلك من خلال توفير دعم فني متخصص لتعزيز قدرات الشركات في مجالات صناعة الألبان والفواكه والخضراوات وزيت الزيتون، علماً أن المجالات المستهدفة للتدخل والتحسين تشمل استراتيجيات الأعمال والتنظيم الداخلي ونظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، و تقييم وتطوير جاهزية التصدير واستراتيجيات التسويق للتصدير، إضافة إلى التغليف المبتكر وتطوير العلامة التجارية.

كما أشار الريم إلى أنه بعد أن تم إنجاز جميع التحضيرات اللازمة لإطلاق “المشروع الريادي ” (UNIDO) ، تم إطلاق المشروع في 10/5/2023، حيث كان من المقرر إطلاقه بتاريخ 6/3/2023، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية، وانشغال معظم المنظمات الدولية والجهات الحكومية في سورية بالاستجابة الطارئة لآثار الزلزال المدمر، ومن المتوقع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع المتعلقة بدعم الشركات الراغبة بالاستفادة من هذا المشروع قريباً.

كما سيقوم البرنامج بالتدخل الفني المباشر من خلال تقديم الدعم ومواكبة الشركات المتوقع أن يصل عددها إلى 30 شركة ميدانياً من قبل نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في تنفيذ برامج التطوير الخاصة بكل شركة في المجالات المذكورة.

وفي نهاية البرنامج ستتمكن الشركات من تقديم منتجات مطورة، والارتقاء بنظم التعبئة والتغليف، ورفع كفاءة العمليات الإدارية والفنية للتوافق مع المتطلبات الدولية للجودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى تطوير جاهزية التصدير واستراتيجيات وخطط التسويق الدولي، والحصول على الخدمات اللوجستية المعززة، وبناء العلامة التجارية الدولية.

ويستمر التقديم للتسجيل من أجل الاستفادة من المشروع حتى الحادي عشر من شهر شباط القادم، ويمكن للشركات الراغبة بالاستفادة من المشروع الاطلاع على المزيد من تفاصيله من خلال زيارة صفحة وزارة الصناعة على الفيسبوك أو قناتها على التلغرام.