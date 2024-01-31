الاحتلال يرتكب 16 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 463 شهيداً وجريحاً

تشرين:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيداً و313 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 117 على القطاع ارتفع إلى 26900 شهيد و65949 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 5 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية جراء قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية مناطق في خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال مناطق في بيت حانون شماله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد أحد موظفي مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي.

وتواصل قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى الأمل ومقر الجمعية ومستشفى ناصر في خان يونس لليوم العاشر.

في هذه الأثناء استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة «وفا» أن الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية بالطيران والمدفعية مدينة خان يونس جنوب القطاع وأحياء الدرج والزيتون والرمال ومناطق متفرقة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات فيما تواجه سيارات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء وإنقاذ الجرحى بسبب استمرار القصف.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف شارع الشهداء بحي الرمال غرب غزة وسط إطلاق نار كثيف، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مستشفى العودة في جباليا شمال القطاع ومحيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26751 شهيداً و65636 جريحاً.