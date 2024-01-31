بعد «زيزون».. الحياة تعود مجدداً لينابيع «عيون العبد والساخنة الكبرى والصغرى»

درعا – وليد الزعبي:

ساهمت الهطلات المطرية المتواترة والغزيرة خلال موسم الشتاء الحالي بعودة تفجر عدة ينابيع في محافظة درعا.

وأوضح معاون مدير الموارد المائية في درعا المهندس غزوان البوش أن الأمطار الغزيرة في الموسم الجاري بعثت الحياة بنبع عيون العبد بشكل تدريجي، وبوشر العمل باستثماره في تزويد أهالي بلدة العجمي بمياه الشرب، بعد أن كان هذا النبع قد جفّ في شهر آب من العام الماضي.

كذلك عاد كل من نبع الساخنة الكبرى ونبع الساخنة الصغرى للحياة، وفق ما ذكر البوش، بعد أن كانا قد جفّا لأول مرة في الصيف الفائت، لافتاً إلى أن نبع زيزون كان قد سبق تلك الينابيع بالعودة للحياة مجدداً، ومياهه تستخدم للشرب وفائض المياه للري.

وذكر البوش أن الآمال معقودة على عودة تفجر نبع المزيريب من جديد، الذي جفّ منذ أكثر من عامين بعد أن كان قبل ذلك موسمياً يجف صيفاً ويعود شتاءً.