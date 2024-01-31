«التسليف الشعبي» يستأنف استلام طلبات قرض الدخل المحدود… حسن لـ«تشرين»: نخطط لإقراض 250 مليار ليرة هذا العام

دمشق– إبراهيم غيبور:

بعد توقفها منذ الأيام الأخيرة من العام الماضي، سيعاود مصرف التسليف الشعبي استلام طلبات قرض الدخل المحدود من الراغبين بالحصول عليه.

وقرر مجلس إدارة المصرف استئناف تلقي الطلبات اعتباراً من يوم غد الخميس وفق ما أكده معاون مدير عام المصرف عدنان حسن في تصريح لـ«تشرين».

وبحسب حسن فإن إعادة استلام طلبات القروض سيكون بنفس تعليمات وضوابط المنح المعمول بها قبل التوقف، من دون أية تعديلات تُذكر ولاسيما لجهة السقف المحدد سابقاً بخمسة ملايين ليرة بضمانة كفلاء أو وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين.

أما بخصوص التعديلات على سقف قرض الدخل ليصبح 20 مليون ليرة فهو ما يزال قيد التريث لأسباب تتعلق بإجراءات خاصة بالمصرف.

وينتظر عملاء المصرف وخاصة فئة الموظفين قرار إعادة استلام الطلبات الجديدة لفترة قصيرة من الزمن كانت خلالها فروع المصرف تقوم بتنفيذ الطلبات المستلمة قبل قرار التوقف، نظراً للإقبال المتزايد على القرض الذي يتميز، وفق معاون مدير عام المصرف، بإجراءات سلسة ومدة تنفيذ قصيرة مقارنة بغيره من التسهيلات الائتمانية الأخرى.

وعن أية منتجات جديدة يفكر مصرف التسليف الشعبي بطرحها خلال العام الحالي، فقد استبعد حسن هذه الفكرة في الوقت الحاضر، نظراً لأن قرض الدخل يلبي متطلبات الشريحة الأوسع من عملاء المصرف، لافتاً إلى أن المصرف وضع خطة لإقراض 250 مليار ليرة خلال العام الحالي ليس فقط على مستوى قرض الدخل بل لجميع أنواع القروض التي يمنحها المصرف.

وكان حسن صرح لـ«تشرين» مؤخراً بأن قرار استئناف استلام الطلبات الجديدة لقرض الدخل المحدود معروض على مجلس الإدارة لإقراره وفق التعليمات النافذة للمنح.