المصرف العقاري يطلق نظامه المصرفي الجديد عبر مرحلتين

تشرين

أطلق المصرف العقاري نظامه المصرفي الجديد وذلك عبر مرحلتين.

المرحلة الأولى: إطلاق الخدمات الرئيسية للمنظومة المصرفية ومحولة الدفع.

المرحلة الثانية: إطلاق الخدمات المكملة مثل «بنك الانترنت» «Digital Banking», التجارة الخارجية, وكافة الوظائف المرتبطة الأخرى.

و قد تم وبنجاح الانتهاء من المرحلة الأولى, و يتم العمل حالياً على استكمال أعمال المرحلة الثانية والحرص على إطلاق بنك الانترنت «تطبيق الموبايل» خلال أيام .

مع العلم أن خدمة دفع الفواتير عبر السورية للمدفوعات و تطبيق الموبايل الخاص بها لم تتوقف ومستمرة بالعمل.