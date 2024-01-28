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المصرف العقاري يطلق نظامه المصرفي الجديد عبر مرحلتين

تشرين

أطلق المصرف العقاري نظامه المصرفي الجديد وذلك عبر مرحلتين.
المرحلة الأولى: إطلاق الخدمات الرئيسية للمنظومة المصرفية ومحولة الدفع.
المرحلة الثانية: إطلاق الخدمات المكملة مثل «بنك الانترنت» «Digital Banking», التجارة الخارجية, وكافة الوظائف المرتبطة الأخرى.
و قد تم وبنجاح الانتهاء من المرحلة الأولى, و يتم العمل حالياً على استكمال أعمال المرحلة الثانية والحرص على إطلاق بنك الانترنت «تطبيق الموبايل» خلال أيام .
مع العلم أن خدمة دفع الفواتير عبر السورية للمدفوعات و تطبيق الموبايل الخاص بها لم تتوقف ومستمرة بالعمل.

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