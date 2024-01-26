انعقاد الملتقى الأول لدعم السياحة الشتوية والجبلية في اللاذقية.. مرتيني لـ«تشرين»: الترويج للسياحة في جميع الفصول

اللاذقية- نهلة أبو تك:

عقد، اليوم، ملتقى السياحة الشتوية والجبلية الأول في منتجع نسمة جبل بريف اللاذقية، والذي يهدف إلى دعم السياحة الشتوية في سورية عامة واللاذقية خاصة كونها منطقة سياحية مهمة، وذلك انطلاقاً من أهمية السياحة ودورها في رفد عجلة الاقتصاد كونها من الموارد المهمة للدخل الوطني.

وأكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في حديث لـ”تشرين” أنه لا يجب أن يقتصر الترويج للسياحة خلال موسم الصيف، خاصة أن سورية تمتلك كل مقومات السياحة سواء من طبيعة جبلية أو ساحلية أو صحراوية، مضيفاً: السياحة صناعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لذلك كان العمل على إعادة عجلة التطور السياحي من خلال دعم القطاع السياحي سواء من حيث زيادة أعداد المنشآت السياحية، أو من خلال تقديم التسهيلات للعاملين في المجال السياحي.

كما أشار مارتيني إلى أهمية القطاع السياحي الخاص والتشاركية وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، إن وجدت والعمل على زيادة فرص العمل بالمجال السياحي، بالإضافة للعمل على تشجيع السياحة الشتوية وألا تقتصر على فصل الصيف فقط، لافتاً إلى أن هناك نية نحو تفعيل وتنشيط المنشآت السياحية خلال فصل الشتاء.

وأكد مرتيني أن هذا الملتقى لن يكون الأول بل ستتبعه ملتقيات عدة للوقوف على النتائج والتوصيات التي ستخرج عن هذا الملتقى، الذي سيستمر ليومين.