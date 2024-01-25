كاريكاتير..

تشرين -
بتكلفة 5.7 مليارات ليرة.. هيئة الاستثمار تمنح إجازة استثمار في قطاع النقل
الخروف الحيّ يتجاوز عتبة الـ4 ملايين ليرة.. موسم الرعي ينعش أسعار المواشي…
الزيادة بلغت أكثر من ٢٠٠٪ لمختلف الأصناف.. قره فلاح: التسعيرة الجديدة لشراء التبغ…
شكّور والسفير الصيني بحثا التعاون المشترك.. واستلام جهاز «اختبار مقاومة الخرسانة»…
بعد اتخاذ أهم خطوة لعودة سير العمل.. محافظة ريف دمشق: انطلاق مدينة معارض السيارات هذا…
٣٠ طناً من الذرة الصفراء استلمها فرع الأعلاف في حماة من أصل خمسة آلاف.. وقضية…
فريق “كوشل” سورية يوثّق حطّةُ الملكة زنوبيا كإرث يبرودي
1.1 مليون ليرة تقدمها مؤسسة خيرية لكل عامل في قطاع التربية بالنبك
الاضطراب ثنائي القطب.. بين تقلبات المزاج والهوس
وقائع الميدان تحاصر الكيان ولا بد من تجرّع كأس «القرارات الصعبة».. نتنياهو بمواجهة…
صفقة «إف-16» لتركيا تشفي من أعراض «يا غيرة الدين»
دندي: منع الغرب مجلس الأمن من وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي يكشف نفاقه وزيف ادعاءاته…
هداف شباب الأولى أحمد فرحات: حلمي ارتداء قميص منتخبنا
ثلاث ميداليات ذهبية لملاكمة طرطوس في بطولة الجمهورية
كوبر سعيد بالتأهل.. وخريبين يهدي هدفه للسوما
اكتشاف علمي غير مسبوق بتجديد خلايا «بيتا» التالفة لدى مرضى السكري
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الاستعداد لمواجهة وباء «إكس» قبل أيار المقبل
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